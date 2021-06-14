وزير الآثار: السعودية السوق العربي الأول المصدر للسياحة في مصر

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن السعودية تعتبر السوق العربي الأول المصدر للسياحة في مصر، ذاكرًا أنها كانت من ضمن أكبر 5 أسواق مصدرة للسياحة لعام 2019.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه التقى بوزير السياحة السعودي الأسبوع الماضي لبحث عودة السياحة السعودية لمصر، خاصة بعد إقرار مواعيد الغلق الصيفية، مشيرًا إلى تشديد الرقابة على الإجراءات الاحترازية في المنشأت السياحية لمنع وجود إصابات.

وأشار إلى إغلاق 40 منشأة سياحية حتى الآن لمخافتهم الضوابط الاحترازية، مؤكدًا أن ذلك يهدف للحفاظ على صحة المواطنين العاملين بتلك المنشآت والسائحين والحفاظ على سمعة مصر واقتصادها.

وتوجه بالشكرة للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على المجهود الكبير الذي تم بذله في تطعيم العاملين بقطاع السياحة في جنوب سيناء وشرم الشيخ، لافتًا إلى تطبيق تجربة التطعيم في محافظتي الأقصر وأسوان.

ولفت إلى تعاون وزارة الصحة مع السياحة من خلال توفيرها لتحليل «PCR» في المطارات بأسعار مناسبة تصل إلى 30 دولارًا، فضلًا عن إتاحتها للتحليل في أماكن العودة للسائحين، وفي أماكن تواجدهم بالفنادق.