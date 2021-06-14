الإسماعيلي يبدأ تحركاته لضم حارس المصري بنهاية الموسم

يسعى مسؤولو نادي الإسماعيلي للتعاقد مع أحمد مسعود حارس مرمى المصري البورسعيدي، لتدعيم صفوف الفريق بحارس سوبر في ظل الحاجة الماسة لمجهوداته بالموسم المقبل.

وذلك نظرا لكبر سن محمد صبحي الذي بات قريباً من الاعتزال، بالإضافة لافتقاد الثنائي محمد فوزي ومحمد مجدي للخبرة الكافية في المباريات الكبرى وحاجتهما للمزيد من المباريات.



وينتهى عقد أحمد مسعود مع المصرى بنهاية الموسم المقبل، وفى حال موافقته على العرض ستقوم إدارة الإسماعيلى بمفاتحة نظرائهم بالمصرى من أجل شراء عقد اللاعب فى ظل العلاقة القوية التى تربط مسئولى الناديين.

ويعيش أحمد مسعود حالة نفسية سيئة، خاصة بعد عودته للتشكيلة فى المباراة الأخيرة أمام أسوان فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر وخسارة الفريق وخروجه من البطولة بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدفين لمثليهما وفشل الحارس فى التصدى لأى ركلة جزاء.