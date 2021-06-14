 نقل كينيث كاوندا أول رئيس لزامبيا إلى مستشفى عسكري - بوابة الشروق
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نقل كينيث كاوندا أول رئيس لزامبيا إلى مستشفى عسكري

علم زامبيا
علم زامبيا

نشر في: الإثنين 14 يونيو 2021 - 8:31 م | آخر تحديث: الإثنين 14 يونيو 2021 - 8:31 م

د ب أ

جرى نقل أول رئيس لزامبيا كينيث كاوندا 97 عاما إلى مستشفى عسكري في العاصمة لوساكا.

ودعا رودريك نجولو المتحدث باسم كاوندا المواطنين إلى الدعاء للمقاتل السابق من أجل الحرية، الذي قاد زامبيا إلى الاستقلال عن بريطانيا في عام 1964، إلا أنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن حالة كاوندا الصحية أو مرضه.

كما حث رئيس زامبيا ادجار لونجو مواطني بلاده على الدعاء لكاوندا.

وكتب لونجو على موقع فيسبوك "أدعو الشعب إلى الصلاة من أجل (زعيمنا) المحبوب كيه كيه، الذي يتلقى العلاج في المستشفى. لقد وقف للدفاع عن وطنه في أكثر لحظاته أهمية، ولذلك يمكننا أن نقف لدعمه في لحظة ضعفه".


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