تباين أسعار الدولار الأمريكي في التعاملات الآسيوية

تباينت أسعار الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى في التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، قبل اجتماع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لمراجعة السياسة النقدية.

ويتوقع المحللون أن يبقي المجلس في ختام اجتماعه الدوري الذي ينتهي يوم الأربعاء المقبل الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية وبرنامج التخفيف الكمي دون تغيير.

يذكر أن أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة تتراوح بين صفر و0.25% في حين تبلغ قيمة مشتريات الأصول في برنامج التخفيف الكمي 120 مليار دولار شهريا.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام الفرنك السويسري إلى 0.8991 فرنك لكل دولار مقابل 0.8979 فرنك يوم الجمعة في آخر أيام أسبوع التداول الماضي، في حين ارتفع أمام الين الياباني إلى 109.83 ين مقابل 109.60 ين يوم الجمعة. كما ارتفع الدولار إلى 1.2095 دولار لكل يورو مقابل 1.2112 دولار لكل يورو في بداية التعاملات. ومن المتوقع أن يدور الدولار حول مستوى 1.18 دولار لكل يورو.

في المقابل، تراجع الدولار الأمريكي أمام نظيره الأسترالي إلى 0.7712 دولار أسترالي وأمام الدولار النيوزيلندي إلى 0.7147 دولار نيوزيلندي وأمام الدولار الكندي إلى 1.2149 دولار كندي. كما تراجع أمام الجنيه الإسترليني إلى 1.4119 دولار لكل جنيه.