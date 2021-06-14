نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الاثنين: إصدار 160 رخصة استثمارية لمصر في السعودية العام الماضي

تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.
وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الاثنين 14 يونيو 2021، والتي جاء في مقدمتها:
وزيرة الصناعة: إصدار 160 رخصة استثمارية لمصر في السعودية العام الماضي
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن مصر احتلت المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة العربية عام 2020 بإجمالي 160 رخصة استثمارية، كما بلغ إجمالي الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 1.4 مليار دولار بنهاية عام 2020.
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جامع: السعودية تعتبر ثاني أكبر مستثمر في مصر
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن السعودية تعد ثاني أكبر مستثمر في مصر حيث بلغ حجم الاستثمارات السعودية في 6 مليارات دولار مقسمة على 500 مشروع في قطاعات الصناعة والتجارة والسلع.
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بداية من الغد.. صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة
أعلنت وزارة المالية، بدء صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة ولمدة ثلاثة أيام.
شددت الوزارة، على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وتصرف المرتبات على ثلاثة أيام، وذلك بحسب الجهة التابع لها، وتصرف باقي المرتبات لباقي الجهات يومين 20 ـ 21 يونيو.
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6.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك الإسكندرية في مايو الماضي
تلقى محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، ذكر فيه أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية أفرجت عن مشمول 12 ألفًا و206 شهادات جمركية «وارد نهائي»، خلال شهر مايو الماضى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار، وأضاف التقرير، أن إجمالى الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر مايو الماضى، بلغت نحو 6 مليارات و882 مليونًا و867 ألف جنيه.
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التخطيط: جاري تنفيذ 71 تدخلا تنمويا في 7 قرى بأسيوط
قال جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العام على مبادرة "حياة كريمة"، إنه جاري تنفيذ 71 تدخلًا تنمويًا في 7 قرى بمحافظة أسيوط كأولى الخطوات التنفيذية لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"
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1.1 مليار دولار قيمة صادرات مصر من مواد البناء
سجلت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية انخفاضا بنسبة 29.7% لأكبر 10 دول مستوردة، لتبلغ قيمة الصادرات لتلك الدول نحو 1.108 مليار دولار خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2021 في مقابل 1.577 مليار دولار خلال نفس الفترة من 202.
وأوضح التقرير أن ايطاليا تعد أكبر مستوردي القطاع بنهاية إبريل الماضي بقيمة 267 مليون دولار في مقابل 154 مليون دولار بنمو 73%، تليها كندا في المركز الثاني برغم تراجع قيمة صادرات القطاع لها بنسبة 41% لتسجل 142 مليون دولار في مقابل 241 مليون دولار.
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460 مليون دولار صادرات الحديد الصب والصلب خلال 4 شهور من 2021
ارتفعت صادرات مصر من الحديد الصب والصلب خلال الفترة من "يناير - أبريل" من العام الحالي بنسبة نمو 152% لتبلغ 460 مليون دولار مقابل 183 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للتقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للمواد البناء
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انطلاق مشروع التامين الصحي الشامل بالأقصر أول يوليو
قال محمد معيط، وزير المالية، انه اعتبارًا من أول يوليو المقبل سيتم تطبيق منظمومة التامين الصحي الشامل بمحافظة الاقصر وذلك في إطار خطة الدولة لمد مظلة هذا النظام الجديد إلى باقي محافظات المرحلة الأولى «الأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء» خلال العامين الحالي والمقبل التي يتم العمل بها بالتوازي؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني ليدخل التأمين الصحي الشامل بكل المحافظات في ١٠ سنوات بدلاً من ١٥ عامًا.
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وزير قطاع الأعمال يستعرض مع منسق الأمم المتحدة جهود إصلاح شركات القطاع
استقبل هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
ورحب الوزير بالمسؤولة الأممية، مشيدا بالتعاون المثمر بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة ومختلف وكالاتها وبرامجها في العديد من المشروعات والخطط التنموية.
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السعيد: المرحلة الثانية من حياة كريمة تستهدف 4000 قرية بتكلفة 700 مليار جنيه
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف، لتستهدف كل قرى الريف المصري بنحو 4584 قرية يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر 50 مليون مواطن، يتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مُستدامة تتوافر بها كافة الاحتياجات التنموية خلال 3 أعوام، وبتكلفة إجمالية تتخطى 700 مليار جنيه.
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الذهب ينخفض 7 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 800 جنيه
تراجعت أسعار الذهب بنحو 7 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ليسجل الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر نحو 800 جنيه مقابل 807 جنيهات بنهاية تعاملات السبت الماضي؛ نتيجة لانخفاض أسعار المعدن الأصفر عالميا ليصل إلى 1860 دولارا للأوقية، وفقا لنادي نجيب السكرتير العام السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.
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البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 16.5 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 16.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة.
وأوضح المركزي، على موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول بلغت 5 مليارات جنيه لأجل عامين، وبلغت قيمة الطرح الثاني 6 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات، وبلغت قيمة الطرح الثالث 5.5 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.
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