سقوط 6 مناطق أخرى بأفغانستان بينما تواصل طالبان الضغط للسيطرة على مزيد من المساحات

أكد مسؤولون محليون، اليوم الاثنين، أن القوات الحكومية الأفغانية تخلت عن ستة من المراكز المحلية في أنحاء البلاد، أو طردت منها، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما تسيطر عناصر طالبان على المزيد من الأراضي.



ويشار إلى أن المناطق التي سيطرت طالبان عليها هي: أوبي في إقليم هيرات، وصاجار في إقليم جور، وصياد في إقليم سار إي بول، وأرجنداب في زابول، ومنطقتي لاش إي جوين وبوشتي رود في إقليم فرح.



وقال أعضاء في مجالس الأقاليم، إن عناصر الخدمة الذين ظلوا محاصرين في مراكز المناطق لفترة طويلة، إما هربوا للانضمام إلى القوات الأخرى أو تم إجلاؤهم بمساعدة الدعم الجوي بعد عدم حصولهم على دعم جوي وأرضي. كما ترك البعض معداتهم العسكرية وذخائرهم.



كما قال مسؤولون محليون إنه لم يتضح على الفور ما حدث لبعض الجنود الذين انسحبوا.



وبالإضافة إلى المناطق الست التي سقطت في قبضة طالبان، سيطر المسلحون على منطقة خان آباد في إقليم قندوز لفترة وجيزة من الوقت اليوم الاثنين، إلا أن قوات الأمن استعادت السيطرة عليها.



وقد حقق المسلحون مؤخرا سلسلة من المكاسب. فمنذ بداية الانسحاب الرسمي لقوات الولايات المتحدة وقوات حلف شمال الاطلسي (الناتو) الأخرى في الأول من مايو، سقطت 23 منطقة على الاقل في أيدي طالبان.



ويوجد في أفغانستان 34 إقليما ونحو 400 منطقة. وتعمل مراكز المناطق كوحدات إدارية من المستوى الثانوي، بمستوى واحد أقل من الأقاليم.



وقال مصدر داخل الحكومة إن إخلاء المناطق والقواعد ونقاط التفتيش غير الاستراتيجية، يهدف إلى حماية المدن وباقي المناطق الرئيسية من الانهيار. ومع ذلك، تتزايد المخاوف بشأن قدرة قوات الأمن بعد الانسحاب الكامل للقوات الدولية.