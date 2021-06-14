مصرع شاب بمدينة بورفؤاد في ظروف غامضة

لقى شاب يبلغ من العمر 22 عامًا مصرعه في ظروف غامضة بعدما سقط من الدور التاسع في أحد الأبراج، بمدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد.



تلقى اللواء ناصر حريز، مدير أمن محافظة بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بمصرع "محمد محمود أبو الفتوح" ٢٢ سنة، في ظروف غامضة ويقطن بمساكن منطقة أبو بكر جثة هامدة؛ لسقوطه من الدور التاسع بأحد الأبراج السكنية في مدينة بورفؤاد والجثة بمشرحة مستشفى بورفؤاد تحت تصرف النيابة العامة.



ومن المقرر ورود تحريات المباحث الجنائية؛ للوقوف على ملابسات الحادث وهل هناك شبهة جنائية وراء الواقعة من عدمه وتقرير الطب الشرعي؛ لسبب الوفاة لحين استخراج تصريح الدفن.