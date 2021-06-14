الصحة العالمية: تراجع الإصابات بكورونا للأسبوع السابع إلا أن الخطر لا يزال قائما

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قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) انخفضت للأسبوع السابع على التوالي، وهي أطول فترة تراجع منذ بدء تفشي الوباء، إلا أنها حذرت من أن مخاطر كبيرة لا تزال قائمة.

وقال الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم جيبريسيوس إن "التراجع العالمي يخفي زيادة مقلقة في حالات الإصابة والوفاة في العديد من الدول. الزيادة الكبيرة في إفريقيا مثيرة للقلق بشكل خاص، لأنها المنطقة التي لديها أقل نسبة من الوصول إلى اللقاحات، والتشخيص والأكسجين".

ولم يذكر جيبريسيوس أرقاما عالمية أو إقليمية محددة، وعادة ما تقدم المنظمة الحصيلة الأسبوعية لكوفيد-19 في يوم الثلاثاء أو الأربعاء.

وخلال اجتماعات قمة مجموعة السبع، تعهدت دول المجموعة الصناعية الكبرى بتقديم 870 مليون جرعة لقاح في أسرع وقت ممكن، نصفها بنهاية العام الجاري، للدول الأكثر احتياجا.

واليوم الاثنين، دعا تيدروس إلى تقديم مساعدات بشكل أسرع وبكميات أكبر قائلا "الآن، الفيروس يتحرك أسرع من التوزيع العالمي للقاحات.. أكثر من 10 آلاف شخص يموتون كل يوم".