عضو بتنسيقية شباب الأحزاب يطالب بزيادة مخصصات السكك الحديدية

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وافق النائب محمد تيسير مطر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو مجلس النواب عن حزب إرادة جيل، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022، موجها مطالبات للحكومة بضرورة إعادة النظر فى الملاحظات التى تضمنها تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بشأن الموازنة العامة للدولة.

ورد ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022.

وأكد مطر، أهمية أن يعكس مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية توجهات القيادة السياسية نحو التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

واختتم بتأكيد مطالباته على ضرورة زيادة مخصصات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مؤكدا أن المصريون يستحقون أفضل خدمة.