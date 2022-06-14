 رئيس الحكومة الليبية المكلف يؤكد تدعيم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الحكومة الليبية المكلف يؤكد تدعيم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 14 يونيو 2022 - 11:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يونيو 2022 - 11:57 ص

جدد رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا، التأكيد على أن حكومته باشرت أعمالها من مدينة سرت، وستحافظ على وحدة البلاد واستقرارها، وستدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مواعيدها المحددة بخارطة الطريق.

واستعرض خلال لقائه المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا نورلاندو، والسفير الإيطالي جوزيبي بيتشينو، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، اليوم الثلاثاء، آخر المستجدات السياسية على الساحة الليبية.

ومن جهته، أثنى المبعوث الإيطالي على رفض الحكومة الليبية استخدام القوة، وانتهاجها الطرق القانونية لمباشرة مهامها من كل المدن الليبية.

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