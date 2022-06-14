الرئيس الألماني يدعم شولتس بعد انتقادات زيلينسكي

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دافع الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن المستشار أولاف شولتس ضد الانتقادات الأخيرة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكان زيلينسكي طالب في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف) بموقف واضح للمستشار في حرب أوكرانيا.

وأكد شتاينماير اليوم الثلاثاء خلال زيارة لسنغافورة أن ألمانيا تقف "بقوة إلى جانب أوكرانيا، التي غزتها روسيا، وشعبها".

وكان زيلينسكي قد قال حرفيا: "نحتاج من المستشار شولتس أن يؤكد لنا أن ألمانيا تدعم أوكرانيا. يجب أن يتخذ هو وحكومته القرار".

ونصح شتاينماير بانتظار زيارة شولتس المرتقبة لكييف، وقال: "بعد ذلك قد يصبح من الممكن الوصول إلى وجهة نظر مختلفة قليلا في أوكرانيا خلال محادثة مباشرة".