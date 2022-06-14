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إصابة شخصين في انقلاب سيارة بصحراوي الصف

انقلاب سيارة . أرشيفية
انقلاب سيارة . أرشيفية
محمود عبد السلام
نشر في: الثلاثاء 14 يونيو 2022 - 11:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يونيو 2022 - 11:43 ص

أصيب شخصان بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، إثر انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة، ونقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين انقلاب سيارة نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة شخصين بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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