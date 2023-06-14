وصف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، رفع عدد من المحال التجارية أسعار السجائر على نحو مبالغ فيه دون إعلان أي زيادة رسمية من الشركات، قائلا: «جشع تاجر وجهل مواطن ومستهلك بحقوقه، فمن أمن العقوبة أساء الأدب».

وأشار خلال لقاء لبرنامج «القصة فيها أن» المذاع عبر شاشة قناة «الشمس» مساء الثلاثاء، إلى وضع معظم الشركات العاملة في مصر؛ أكواد الاستجابة السريعة الباركود (QR) على علب السجائر؛ بهدف منع التلاعب بالأسعار.

ونصح المواطنين المدخنين، قائلا: «لو التاجر قال لك علبة السجائر بـ36 جنيه بدل 24 جنيه؛ اتصل فورًا على الخط الساخن لوزارة التموين 122، أو على رقم الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، لو مواطن واحد فقط مارس حقوقه كمستهلك؛ الظاهرة كلها ستختفي»، منوها في الوقت ذاته أن عقوبة عدم إعلان التسعيرة من جانب التجار؛ تجرم بالحبس.

ورد رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر، ارتفاع أسعار السجائر بالأسواق؛ إلى تباطؤ الحكومة بشأن اتخاذ قرار تحريك ضريبة السجائر؛ بمقدار نصف جنيه منذ أكثر من شهر، موضحا أن الزيادة المتوقعة بعد إقرار الضريبة لن تتخطى 2 جنيه.