حرص محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على توديع البرازيلي روبرتو فيرمينو، بعد رحيله رسميًا عن قلعة آنفيلد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نشر الموقع الرسمي لليفربول مقطع فيديو يتحدث عن مشوار فيرمينو مع كرة القدم، وظهر خلاله العديد من نجوم الريدز على رأسهم محمد صلاح وكلوب وساديو ماني، لاعب الفريق السابق وبايرن ميونخ الحالي.

قال محمد صلاح:" فيرمينو أحد أفضل اللاعبين الذين لعبوا لليفربول".

أضاف صلاح:" عند قدومي إلى ليفربول، علمت أن رقم 11 مع فيرمينو، طلبت منه الحصول عليه، لم يعترض ووافق على الفور واختار ارتداء القميص رقم 9، لقد شعرت بالتقارب بيننا منذ اللحظة الأولى".

تابع:" أقدر فيرمينو على كل التضحيات التي فعلها من أجلنا في المباريات، أعرف قيمته الفنية، فهو أحد أفضل اللاعبين في ليفربول، كان محبوبًا للغاية، هادئ حقًا ويبتسم دائمًا وعندما يضحي شخصًا بنفسه من أجل الفريق، ترى الجميع يحبه".

في حين ودع السنغالي ساديو ماني زميله السابق في ليفربول روبرتو فيرمينو من خلال مقطع الفيديو، قائلًا:" رأيت العديد من الأشخاص الرائعين في كرة القدم، لكن بوبي هو المفضل لدي".

تابع:" غير فيرمينو أشياء في أسلوبي داخل الملعب، فهو يجعل كل شيء سهلًا، لذلك لا يتعين عليك القيام بالأمور الصعبة خلال المباريات، عندما تستحوذ على الكرة، تجد روبرتو بجانبك ويحاول مساعدتك".

أتم ماني:" أحيانًا في منزلي أغني أغنيته في أنفيلد أكثر من أغنيتي، فهي مميزة وهذا ما يحدث عندما تحب هذا الشخص".

بينما ودع كلوب فيرمينو، قائلًا:" فيرمينو جزء لا يتجزأ من كل ما حدث خلال مسيرتي مع ليفربول، لم أستطع أن أتخيل لفترة طويلة كيف ستبدو مبارياتنا بدونه في المستقبل".

أضاف كلوب:" سأفتقد فيرمينو كثيرًا على المستوى الشخصي والإنساني، سنبقى أصدقاء إلى الأبد بالتأكيد، سأكون ممتنًا إلى الأبد على كل ما فعله من أجلنا، بالنسبة لي سيظل أحد أساطير ليفربول".

وكان فيرمينو قد انضم إلى ليفربول في صيف عام 2015 من هوفنهايم، وأثبت نفسه كأحد الأعمدة الأساسية طوال السنوات الماضية مع الريدز وحصد العديد من الألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.