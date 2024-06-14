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السيطرة على حريق مخزن أخشاب في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الجمعة 14 يونيو 2024 - 12:44 م | آخر تحديث: الجمعة 14 يونيو 2024 - 12:44 م

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، على حريق نشب بمخزن أخشاب بناحية قرية بساتين بركات بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بنشوب حريق بمخزن أخشاب بقرية بساتين بركات بمركز بلبيس.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

أسفر الحريق عن إصابة شخص بحالة اختناق وتم نقله إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تسبب الحريق في إتلاف بعض محتويات المخزن، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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