افتتح إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، أهداف مباراة فريقه ضد فاركو المقامة ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف استاد برج العرب، مباراة الأهلي وفاركو المقامة ضمن مؤجلات الجولة الـ 11 لبطولة الدوري المصري.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة أنتوني موديست داخل منقطة الجزاء في الدقيقة 28، وبعد العودة لتقنية الفيديو احتسب الحكم ركلة جزاء سجلها إمام عاشور في الشباك ومن ثم اتجه للمدرجات للاحتفال معهم بالهدف.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه بالفوز على الترجي التونسي يوم 25 من مايو الماضي، وذلك بسبب فترة التوقف الدولي.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز التاسع برصيد 33 نقطة من 15 مباراة، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة من 23 مباراة.