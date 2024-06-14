القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير معدات عسكرية للحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، تدمير معدات عسكرية تابعة لجماعة الحوثي اليمنية خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقالت "سنتكوم" في بيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير نظام استشعار للدفاع الجوي بمنطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن"، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

كما نجحت القوات الأمريكية في "تدمير قارب مسيّر وزورقي دورية تابعين للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر".

وأوضح البيان أن قوات القيادة المركزية "نجحت بشكل منفصل في تدمير طائرة بدون طيار تم إطلاقها باتجاه البحر الأحمر من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأشارت إلى إطلاق الحوثيين صاروخين بالستيين مضادين للسفن من منطقة خاضعة لسيطرتهم باتجاه البحر الأحمر، "دون تسجيل إصابات أو أضرار" في السفن الأمريكية أو سفن "تحالف الازدهار" أو السفن التجارية بالمنطقة.

ولم تعلق الجماعة اليمنية فورا على بيان القيادة الأمريكية.

ومساء الخميس، قال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، في بيان متلفز، إن "القوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسير (بالجماعة) نفذ 3 عمليات عسكرية خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأوضح سريع أن "العملية الأولى نفذتها القوة الصاروخية واستهدفت السفينة ڤيربينا في بحر العرب؛ ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر واشتعال الحريق فيها".

واستهدفت العمليتان الثانية والثالثة السفينتان "سي جارديان" و"أثينا" في البحر الأحمر بالصواريخ البحرية الباليستية والطائرات بدون طيار حيث أُصيبتا إصابة مباشرة"، دون تفاصيل عن الجهات المالكة أو المشغلة للسفن الثلاثة.

وفي بيانها الجمعة، أكدت "سنتكوم" أن سفينة "أم/ڤي ڤيربينا"، وهي ناقلة بضائع مملوكة لأوكرانيا وتديرها بولندا وترفع علم بالاو، تعرضت لقصف للمرة الثانية خلال 24 ساعة، بواسطة صاروخ باليستي مضاد للسفن تم إطلاقه من منطقة يسيطر عليها الحوثيون باتجاه خليج عدن.

ووصفت القيادة المركزية الهجوم على السفينة بأنه "سلوك مشين ومتهور من قبل الحوثيين المدعومين من إيران، ويهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة في البحر الأحمر وخليج عدن للخطر".

وقالت إن "الحوثيين يدّعون أنهم يتصرفون نيابة عن الفلسطينيين في غزة، ومع ذلك فهم يستهدفون ويهددون حياة مواطني دول لا علاقة لهم بالنزاع في غزة"، على حد تعبيرها.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها "ستواصل العمل مع الشركاء لمحاسبة الحوثيين وتقويض قدراتهم العسكرية".