ألمانيا تستضيف مهمة الناتو الخاصة بأوكرانيا

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج إن مقر مهمة الناتو لتنسيق إرسال الأسلحة وأنشطة التدريب من أجل أوكرانيا سيكون في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا.

يذكر أن فيسبادن تضم بالفعل قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية في أوروبا، التي تتابع أنشطة التنسيق.

ومن المقرر أن يقود المهمة، واسمها الرسمي "مساعدات حلف الناتو الأمنية والتدريب لأوكرانيا" (نساتو)، جنرال من فئة ثلاث نجوم وسيرفع تقاريره مباشرة إلى القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا.

ووافق سفراء الناتو على الخطة التشغيلية للمهمة الجديدة أمس الخميس ووافق عليها وزراء الدفاع رسميا اليوم.

وتنسق دول الناتو حتى الآن الدعم لأوكرانيا عبر مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا، غير الرسمية التي تقودها الولايات المتحدة، وتضم حوالي 300 فرد متمركزين في فيسبادن.

ويتم الآن تحويل المسؤوليات إلى المنظومات الرسمية التابعة للناتو، ويأتي ذلك جزئيا تحسبا لاحتمال فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة وتقليص دعم البلاد لأوكرانيا.