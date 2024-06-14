يحل الزمالك ضيفًا على فريق سيراميكا كليوباترا في السابعة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخصر، في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية عشرة للبطولة.

ويحتل الزمالك، قبل مباراة اليوم، المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من 17 مباراة خاضها الفريق، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 34 نقطة، جمعها الفريق من 23 مباراة.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في مباراة اليوم والتقدم خطوة جديدة في جدول الترتيب وعدم مواصلة الابتعاد عن المنافسة، خاصة بعدما فقد الفريق 5 نقاط في مبارياته الثلاث الأخيرة، بالخسارة أمام سموحة ثم التعادل مع فيوتشر والفوز على الاتحاد السكندري.

ويبحث البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك عن تعويض غياب أحمد حمدي وأحمد فتوح وشيكابالا وسيف الدين الجزيري للإصابة.

ويعول المدرب البرتغالي على على الثنائي ناصر ماهر وعبد الله السعيد في خط الوسط بجانب قدرات أحمد مصطفى زيزو ومصطفى شلبي في الهجوم.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من محمد عواد في حراسة المرمى، أمامه الرباعي الدفاعي عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد وإبراهيما نداي، وفي الوسط يلعب نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر، وعبد الله السعيد، خلف ثلاثي الهجوم أحمد مصطفى زيزو، مصطفى شلبى ويوسف أوباما.

من جهته يسعى فريق سيراميكا بقيادة مدربه، أيمن الرمادي، لمفاجأة الزمالك وتحقيق الفوز في مباراة اليوم للتقدم نحو المربع الذهبي في جدول الترتيب.

ويملك سيراميكا كتيبة من المواهب على رأسها أحمد قندوسي وأحمد بلحاج وأحمد ريان وجون إيبوكا ومحمد إبراهيم.

وطالب أيمن الرمادي لاعبي سيراميكا بضرورة الحذر الدفاعي أمام الزمالك وعدم فتح الملعب، حتى لا يستقبل الفريق أهدافًا مبكرة واللعب على الهجمة المرتدة محذرهم من الأخطاء التي من الممكن أن تكلفهم خسارة المباراة.