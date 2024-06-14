بابا الفاتيكان يدعو قادة مجموعة السبع لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي وحظر أسلحته

دعا البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان، قادة مجموعة السبع "جي 7" إلى توخي الحذر من الذكاء الاصطناعي وإلى حظر استخدام الأسلحة المميتة، وذلك في قمة المجموعة المنعقدة في إيطاليا اليوم الجمعة.

وفي كلمته أمام القمة، أبرز البابا كلا من الاحتمالات المثيرة والمخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي. وقال البابا "إن استخدامه بشكل جيد يرجع للجميع.. ولكن السياسة هي التي تتحمل مسؤولية توفير الظروف الملائمة لاستخدامه بشكل جيد ومثمر".

وفي معرض حديثه، وصف البابا الذكاء الاصطناعي بأنه "أداة قوية جدا" تعتمد مزاياه وعيوبه على كيفية الاستخدام .

واستطرد قائلا: "رغم ذلك، لايتم توجيه استخدام أدواتنا دائما نحو الخير وحده" . وقال البابا :" عندما سن أسلافنا الأحجار لصنع السكاكين ، استخدموها لقطع الجلود لتفصيل الملابس وأيضا لقتل بعضهم البعض."

وأكد البابا على أن الذكاء الاصطناعي شديد التعقيد، موضحا أنه يمكن للآلات أن تتخذ قرارها بنفسها. ورغم ذلك، ركز البابا على أنه يتعين أن يرجع اتخاذ القرار النهائي للبشر.

يشار إلى أن مشاركة البابا فرنسيس في قمة مجموعة السبع هي الأولى في تاريخها الذي بدأ قبل نحو 50 عاما. وتضم المجموعة، الديمقراطيات الصناعية المتقدمة السبع ألا وهي ، بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.