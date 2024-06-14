جماهير الأهلي تدعم فلسطين من مدرجات برج العرب

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حرصت جماهير النادي الأهلي على دعم القضية الفلسطينية من مدرجات استاد برج العرب، في اللقاء الذي يقام ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف استاد برج العرب، مباراة الأهلي وفاركو المقامة ضمن مؤجلات الجولة الـ 11 لبطولة الدوري المصري.

ورفعت جماهير النادي الأهلي علم فلسطين في محاولة لإظهار الدعم للقضية الفلسطينية التي تواجه إبادة جماعية من الكيان الصهيوني.

وستكون هذه المباراة هي الأولى للأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه بالفوز على الترجي التونسي يوم 25 من مايو الماضي، وذلك بسبب فترة التوقف الدولي.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز التاسع برصيد 33 نقطة من 15 مباراة، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة من 23 مباراة.