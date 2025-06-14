زيلينسكي: ارتفاع أسعار النفط قد يساعد روسيا في جهودها الحربية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية بعد الضربات الإسرائيلية على إيران سيعود بالنفع على روسيا ويعزز قدراتها العسكرية في الحرب على أوكرانيا، وذلك في تصريحات أدلى بها أمس الجمعة كانت تحت حظر النشر حتى ظهر اليوم السبت.

وأوضح زيلينسكي في حديثه للصحفيين في كييف، أن ارتفاع أسعار النفط يُهدد موقف أوكرانيا في ساحة المعركة، خاصة في ظل غياب فرض فعال لسقف أسعار صادرات النفط الروسية من قبل الحلفاء الغربيين.

وذكر زيلينسكي: "الضربات أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، وهذا أمر سلبي بالنسبة لنا. الروس يزدادون قوة بسبب زيادة الدخل من صادرات النفط".

وارتفعت أسعار النفط العالمية بما يصل إلى 7% بعد تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران خلال الـ48 ساعة الماضية، مما أثار مخاوف من أن يؤدي تصعيد إضافي في المنطقة إلى تعطيل صادرات النفط من الشرق الأوسط.

وصرّح زيلينسكي أنه يخطط لإثارة هذه القضية في محادثة مقبلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال: "في المستقبل القريب، سأكون على اتصال مع الجانب الأمريكي، أعتقد مع الرئيس، وسنثير هذه المسألة".

كما أعرب زيلينسكي عن قلقه من احتمال أن يتم تحويل المساعدات العسكرية الأمريكية بعيدا عن أوكرانيا لصالح إسرائيل في ظل التوترات المتجددة في الشرق الأوسط.

وذكر "نحن نرغب في ألا تنخفض المساعدات لأوكرانيا بسبب هذا. في المرة السابقة، كان هذا عاملاً أدى إلى تأخير المساعدات لأوكرانيا".

وأوضح زيلينسكي إن الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا تم تهميشها من قبل الولايات المتحدة لصالح دعم إسرائيل، مشيرا إلى شحنة مكونة من 20 ألف صاروخ اعتراض مصمم لمواجهة الطائرات المُسيّرة الإيرانية من طراز شاهد، والتي كانت مخصصة لأوكرانيا ولكن تم توجيهها إلى إسرائيل بدلا من ذلك.

وتابع: "وكان ذلك بمثابة ضربة لنا. عندما تواجه 300 إلى 400 طائرة مسيّرة يوميا، يتم إسقاط معظمها أو تضل طريقها، لكن بعضها يصيب أهدافه. كنا نعتمد على تلك الصواريخ".