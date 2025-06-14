الوادي الجديد تنهي جميع استعداداتها لانطلاق امتحانات الثانوية العامة غدا

أعلن الدكتور سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إنهاء جميع الاستعدادات لانطلاق ماراثون الثانوية العامة بلجان الامتحانات التي ستنطلق غدا الأحد للمواد غير المضافة للمجموع، حيث تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان على مستوى المحافظة، وتوفير جميع الخدمات لاستقبال الطلاب والمراقبين دون معوقات، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل وخارج اللجان، لضمان أداء الامتحانات بيسر وسهولة.

كما أشار إلى تجهيز الاستراحات الخاصة بالمنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة للعام من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين، والمرور اليومى لضمان النظافة وتوفير الاحتياجات اللوجيستية اللازمة وتذليل العقبات، لضمان حسن الاستقبال والضيافة وأمن وسلامة المنتدبين لحين انتهاء الامتحانات في 10 يوليو المقبل.

ولفت دياب، إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، والتشديد على تنفيذ كل الإجراءات بمجرد انطلاق سير الامتحانات لضمان تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، والتنسيق لتأمين لجان الامتحانات والالتزام بالتعليمات الوزارية.