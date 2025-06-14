سوريا تصدر تحذيرا لمواطنيها بعد سقوط بقايا صواريخ جراء التصعيد الإسرائيلي الإيراني

دعا وزير الطوارئ والكوارث السوري رائد الصالح، الجمعة، المواطنين إلى عدم التجمهر أو الصعود إلى الأسطح لمتابعة التطورات الميدانية، حفاظا على سلامتهم في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بين إسرائيل وإيران.

وقال الصالح في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا): "في ظل التصعيد العسكري في المنطقة، نهيب بالمواطنين عدم التجمهر أو الصعود للأسطح لمراقبة ما يحدث، وذلك حفاظاً على سلامتهم".

كما حذر من الاقتراب من أي "جسم غريب أو حطام" قد يسقط نتيجة الأحداث الجارية، مشددا على ضرورة "عدم لمسه، وترك التعامل معه لفرق الهندسة أو فرق إزالة مخلفات الحرب".

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلن الدفاع المدني السوري تمكنه من السيطرة على حريق نشب بأرض زراعية، إثر سقوط مخلفات من القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران.

كما أفادت وكالة "سانا" بسقوط بقايا صاروخين إيرانيين في ريف محافظة درعا (جنوب) أثناء عبورهما الأجواء، دون حدوث أضرار بشرية أو مادية.

ومساء الجمعة، أعلن الحرس الثوري الإيراني، انطلاق عملية "الوعد الصادق 3" وضرب عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الحرس الثوري قوله: "تم ضرب العشرات من الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للنظام الصهيوني في الأراضي المحتلة في إطار عملية الوعد الصادق 3".

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وأعلن جيش الاحتلال، أن هجومه "الاستباقي"، الذي يتواصل على موجات متتالية، جاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "هدف الهجوم غير المسبوق هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ البالستية والعديد من القدرات العسكرية".

وأسفر الهجوم عن مقتل شخصيات عسكرية إيرانية بارزة في مقدمتهم رئيس الأركان علي اللواء محمد بارري وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، بجانب عدد من العلماء النوويين.