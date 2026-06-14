وزير الأوقاف من جامعة المنصورة: السيرة النبوية تمثل مصدرًا ثريًّا للقيم التربوية والقيادية

استقبل الدكتور شريف خاطر - رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، تمهيدًا للمشاركة في مناقشة رسالة ماجستير بكلية التربية - جامعة المنصورة. كما كان في استقبال الوزير الدكتور طارق غلوش - نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي عبد ربه - عميد كلية التربية، والشيخ السيد عبد الرحمن ربيع - مدير مديرية أوقاف الدقهلية، والشيخ محمد إبراهيم سليمان - مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الأوقاف، والشيخ محمد فرج - مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الدقهلية.

وخلال الاستقبال، رحَّب رئيس الجامعة بوزير الأوقاف في رحاب جامعة المنصورة، مشيدًا بجهوده العلمية والفكرية والدعوية المتميزة، ودوره البارز في نشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز قيم الوعي والانتماء، كما أعرب عن تقديره لزيارته الكريمة للجامعة ومشاركته في مناقشة الرسالة العلمية بكلية التربية.

وأشاد رئيس الجامعة بالدور الوطني والتوعوي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف في نشر صحيح الفكر الديني وترسيخ قيم المواطنة والتسامح والتعايش، من خلال برامجها الدعوية والتثقيفية المتنوعة، وجهودها في بناء الوعي ومواجهة الفكر المتطرف، بما يعزز استقرار المجتمع ويدعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

من جانبه، أعرب وزير الأوقاف عن سعادته بهذه الزيارة وحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالمكانة العلمية المرموقة التي تحظى بها جامعة المنصورة، ودورها الرائد في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، مؤكدًا أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية والدينية في إعداد أجيال واعية وقادرة على الإسهام في بناء أوطانها ومواجهة التحديات الفكرية والثقافية المعاصرة.

وفي ختام اللقاء، أهدى الدكتور شريف خاطر درع جامعة المنصورة إلى الدكتور أسامة الأزهري؛ تقديرًا لعطائه العلمي والفكري والدعوي، وجهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة، وإسهاماته البارزة في خدمة قضايا الوطن.

وعقب اللقاء، توجه الوزير إلى مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة الكويتية هيا سعيد بريدان العازمي، بقسم أصول التربية بكلية التربية، جامعة المنصورة، بعنوان: «الأساليب النبوية في بناء الشخصية القيادية للطفل وتطبيقاتها التربوية بمدارس المرحلة الابتدائية بدولة الكويت».



وتشكلت لجنة المناقشة من الدكتور حامد أحمد محمد السيد شحاتة - أستاذ أصول التربية بكلية التربية «مشرفًا ورئيسًا»، والدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف «مناقشًا خارجيًا»، والدكتور السيد فكري عبد العزيز مصطفى - أستاذ أصول التربية المساعد بكلية التربية «مشرفًا وعضوًا»، والدكتورة أميرة عبد الله حامد علي - أستاذ أصول التربية بكلية التربية «مناقشًا داخليًا».

واستهلت المناقشة بكلمة ترحيبية ألقاها الطالب عبدالرحمن حامد بلال، أحد طلاب معهد القراءات بالمنصورة، رحب خلالها بوزير الأوقاف وأعضاء لجنة المناقشة والحضور، معربًا عن اعتزازه باستضافة جامعة المنصورة لهذه الفعالية العلمية المتميزة.

وخلال المناقشة، أكد وزير الأوقاف أن السيرة النبوية الشريفة تمثل مصدرًا ثريًّا للقيم التربوية والقيادية التي تسهم في بناء شخصية الطفل وتنمية مهاراته وقدراته، مشيدًا بموضوع الرسالة وما تناولته من توظيف للأساليب النبوية في إعداد الأجيال وتنمية روح القيادة والمسئولية لديهم، بما يسهم في دعم العملية التعليمية والتربوية وصناعة أجيال قادرة على مواجهة التحديات وبناء المستقبل.

ودعا وزير الأوقاف لدولة الكويت الشقيقة بدوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، مؤكدًا موقف مصر الثابت والداعم لدولة الكويت ولكافة الدول العربية الشقيقة، ورفضها لأي عدوان أو تهديد يمس أمنها واستقرارها، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والأخوية الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، وما تشهده من تعاون مثمر في مختلف المجالات.

وأشاد أعضاء لجنة المناقشة والحكم بالمستوى العلمي المتميز للرسالة، وما تضمنته من نتائج وتوصيات تسهم في إثراء الدراسات التربوية، وتعزيز الاستفادة من الهدي النبوي في بناء الشخصية القيادية للطفل داخل المؤسسات التعليمية، مشيرين إلى أن الرسالة تهدف إلى إبراز الأساليب النبوية في بناء الشخصية القيادية للطفل، واستكشاف التطبيقات التربوية لهذه الأساليب داخل مدارس المرحلة الابتدائية بدولة الكويت، بما يسهم في تنمية قيم القيادة والمسئولية واتخاذ القرار والثقة بالنفس لدى الأطفال، ويدعم بناء أجيال واعية وقادرة على الإسهام الإيجابي في مجتمعاتها.

وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة بالإجماع منح الباحثة درجة الماجستير في أصول التربية بتقدير ممتاز، مع التوصية بنشر الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات الأخرى.