مستشارة ألمانيا: دعوة ماكرون في اليوم الوطني لفرنسا لفتة عظيمة

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أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لها لحضور العرض العسكري في العاصمة الفرنسية باريس بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الفرنسي.

وقالت ميركل في باريس اليوم الأحد إنها ترى ذلك "لفتة عظيمة في اتجاه سياسة الدفاع الأوروبية"، وأكدت أنها تشرفت بمشاركة ألمان في العرض.

كما حضر عدة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي العرض العسكري بالعاصمة باريس والذي استمر نحو ساعتين.

يشار إلى أن كلا من فرنسا وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي مهدت الطريق العام الماضي أمام تعاون عسكري جديد في إطار التكتل. ومن المقرر أن يتيح ذلك تكثيف التعاون بشكل واضح والإسراع برد فعل عسكري. ولكنها لن ترتبط بتشكيل قوة تدخل مشتركة في البداية.