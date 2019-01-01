«عبد الله» الأول علمي علوم بمدارس المتفوقين: سألتحق بكلية الطب لأحقق حلم والدي

قال الطالب عبد الله محمد جابر، الحاصل على المركز الأول علمي علوم بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، إنه حرص على المذاكرة أولا بأول منذ بداية العام الدراسي.

وأضاف أن مدارس STEM داخلية ولا تعتمد على الدروس الخصوصية، ولكن كانوا يذاكرون في مجموعات من 4 طلاب داخل حجرة التدريس، ويستعينون بالمدرسين في استيضاح أية معلومة غير مفهومة.

وأكد عبد الله أنه كان يذاكر عددًا محدودًا من الساعات؛ لاعتماده على الفهم والاستيعاب داخل الفصل الدراسي.

وقال إنه كان يفضل المذاكرة في ساعات الليل، بعد أن ينتهي من ممارسة رياضة السباحة.

وأكد ان يحلم بالالتحاق بكلية الطب، لتحقيق رغبة والده، الذي كان يردد: "لن أتنازل عن دخولك كلية الطب أو الصيدلة"، وكان يحفزه دومًا لتحصيل أعلى الدرجات.