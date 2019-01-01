ننشر إجراءات التظلم من نتيجة الثانوية العامة

تبدأ وزارة التربية والتعليم، فتح باب التظلمات من نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018-2019، بدءًا من الثلاثاء المقبل، وتستمر في قبول التظلمات لمدة شهر.

وتوضح «الشروق» كيفية إجراء تظلم طلاب الثانوية العامة من النتيجة:

1- يسدد الطالب مبلغ مائة جنيه عن كل مادة يرغب في تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بالبنك المركزي المصري، أو بالبنك الأهلي المصري، أو ببنك مصر.

2- تقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة الموجود بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة، أو بالمقار التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد.

3- يتقدم الطالب بطلب التظلم في المديرية التعليمية التابع لها مرفقًا به إيصال السداد وشهادة الدرجات وصورة البطاقة.

4- يلتزم الطالب بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له، ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.

5- مواعيد الاطلاع تبدأ من الساعة التاسعة صباحا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة.

6- يطلع الطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليست الكراسة الأصلية.

7- يشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده في النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، وذلك في الحالات الآتية:

- وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة

- عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل

-عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة

- الخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.

8- يحق للطالب تدوين أي ملاحظات أخرى إذا رأى أنها ذات تأثير على مجموع درجاته بالمادة المتظلم من درجاتها.

9- إذا ثبت حق الطالب في تعديل درجاته بالزيادة يتم إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل.