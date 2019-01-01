المرصد السوري: توقف خط لنقل الغاز في بادية حمص بعد استهدافه من مجهولين

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد بأن خط نقل الغاز الواصل بين حقل الشاعر ومعمل إيبلا للغاز في بادية حمص الشرقية خرج عن الخدمة نتيجة استهدافه من قبل جهات لا تزال مجهولة، في ضربة اقتصادية جديدة للنظام السوري.

وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم، إن الخط ينقل أكثر من مليوني متر مكعب من الغاز بشكل يومي إلى معمل إيبلا ومنه إلى محطات توليد الكهرباء.

وأشار إلى أنه لا يعرف ما إذا كان الاستهداف من قبل تنظيم داعش النشط في البادية السورية، أم من قبل جهات من داخل النظام السوري مستفيدة من خروج هذا الخط عن الخدمة.