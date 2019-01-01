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كرم الأنبا ديميانوس مطران دير سانت كاترين، اليوم، ميشيل خريستوس ديامسيس سفير اليونان بالقاهرة، في دير سانت كاترين عقب أداء السفير لطقوس الصلاة داخل الدير.

وقال مطران الدير إن شعب اليونان من أكثر شعوب العالم ترددا على الدير وخاصة في الأعياد والمناسبات الدينية لأداء طقوس الصلاة داخل الدير وزيارة جميع المناطق المقدسة بالمدينة.

وأكد أنه جرى تكريم السفير اليوناني بمناسبة انتهاء مدة عمله بمصر وتلقيبه بسفير الدير تكريما له.

ومن جانبه، أعرب السفير اليوناني عن سعادته بهذا التكريم، إضافة إلى حفاوة استقبال مسئولي الدير وأهل مدينة سانت كاترين، مؤكدا أنه سيحرص على زيارة مدينة سانت كاترين للاستمتاع بطبيعتها الخلابة.

كان قد زار ميشيل خريستوس ديامسيس سفير اليونان بالقاهرة، مدينة سانت كاترين، وتفقد خلال زيارته الدير والشجرة المعلقة ومتحف الدير والمكتبة وبير موسى، كما صعد جبل موسى.

وشهد التكريم الأب سيميون وكيل الدير، وتوني كازامياس مستشار مطران دير سانت كاترين.