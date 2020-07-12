 اليوم.. مصر والسودان وإثيوبيا تسلم التقرير النهائي بشأن مفاوضات سد النهضة للاتحاد الإفريقي - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 يوليه 2020 7:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

اليوم.. مصر والسودان وإثيوبيا تسلم التقرير النهائي بشأن مفاوضات سد النهضة للاتحاد الإفريقي

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 6:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 6:50 ص

تسلم الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، اليوم الثلاثاء، تقريرها النهائي عن مسار مفاوضات سد النهضة إلى جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، تمهيدا لعقد القمة الإفريقية المصغرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك