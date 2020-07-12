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تسلم الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، اليوم الثلاثاء، تقريرها النهائي عن مسار مفاوضات سد النهضة إلى جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، تمهيدا لعقد القمة الإفريقية المصغرة.