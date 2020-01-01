تسجيل أول وفاة بمرض «الطاعون الدبلي» خارج الصين

أفادت تقارير بأن مراهق منغولي شُخّصت إصابته بالطاعون الدبلي، تُوفي يوم الاثنين 13 يوليو، وذلك بعد تناوله لحم المرموط أو الطربجان، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وتناول الشاب اللحم المصاب بالمرض، مع اثنين من أصدقائه، ولا تزال حالتهما غير معروفة، بينما عُزل الأشخاص الذين كانوا على اتصال بهم، وجرى تطعيمهم، وفقًا للمركز الوطني للأمراض الحيوانية في البلاد.

ولا يعد تناول لحم المرموط والقوارض الأخرى، التي قد تنقل الطاعون الدبلي الذي تسببه البكتيريا، أمرًا غريبًا في منغوليا، ويحتوي الطاعون على أشكال دبقية ورئوية (مؤثرة في الرئة)، ويمكن أن يقتل في غضون أيام قليلة من الإصابة به. وتوفي الشاب المنغولي بعد 3 أيام من تناول القوارض.

وأُبلغ عن العديد من حالات الطاعون الدبلي في غرب منغوليا خلال الأسبوع الماضي، مع حالة أخرى في الصين.