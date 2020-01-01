محافظ الوادي الجديد يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع سوق التمور بالخارجة

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تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، يرافقه اللواء محمد أنيس سكرتير عام المحافظة، موقع مشروع سوق التمور المزمع إقامته بجوار مجمع تمور المحافظة بمدينة الخارجة.

وشدد المحافظ، على سرعة الانتهاء من تقسيم الموقع إلى باكيات وطرحها أمام المزارعين المنتجين لتأجيرها وذلك لعرض منتجاتهم من التمور، ومنع إقامة أي مجمعات شراء وبيع للتمور خارج السوق خاصة على الطرقات العامة، وذلك لضمان توحيد الأسعار ومنع عشوائية البيع وتلاعب التجار.

وأكد إمكانية التوسع في مساحة السوق لاستيعاب أكبر عدد من المنتجين، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام صغار المزارعين لتخزين منتجاتهم بثلاجات حفظ التمور بالمجمع بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالارتقاء بمستوى جودة وسلامة التمور بالمحافظة.