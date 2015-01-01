 ماليزيا تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات - بوابة الشروق
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ماليزيا تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات

أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 3:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يوليه 2020 - 3:27 م

قال مدير عام وزارة الصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 8 آلاف و729 إصابة.
وأضاف نور هشام -في تصريحات نقلتها صحيفة (مالاي ميل) الماليزية- أن جميع الإصابات الجديدة كانت وافدة من الخارج بينها 3 ماليزيين وأجنبي.
وأكد أن المصابين الأربعة تماثلوا للشفاء اليوم ليلبغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 8 آلاف و524 متعافٍ، ما يشكل 97.7% من إجمالي عدد الإصابات في البلاد.
ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة اليوم نتيجة الإصابة بالفيروس، وبذلك يظل إجمالي عدد الوفيات 122.


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