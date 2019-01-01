بريطانيا تسجل ارتفاعا كبيرا للوفيات اليومية بفيروس كورونا

سجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا كبيرا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حيث تم رصد 138 حالة مقابل 11 في إحصائية أمس الاثنين.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية - حسبما نقلت قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم الثلاثاء - بارتفاع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 138 حالة لتصل إلى مستوى 44968.

ويشير هذا العدد إلى ارتفاع حاد جديد لمؤشر الوفيات اليومية بفيروس كورونا، الذي يشهد خلال الأسبوعين الماضيين تقلبات كبيرة، حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 9 يوليو 85 حالة، وفي 10 يوليو 48، وفي 11 يوليو 148، وفي 12 يوليو 21، وفي 13 يوليو 11، وذلك في أقل حصيلة يومية منذ أوائل مارس الماضي.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد ارتفع بواقع 1240 حالة مقابل 530 أمس الاثنين، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 291373 إصابة.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات جراء جائحة فيروس كورونا والتاسعة من حيث حصيلة المصابين بالمرض.