المحكمة العليا في إيران تؤيد أحكام الإعدام بحق 3 من المشاركين في مظاهرات نوفمبر الماضي

أيدت المحكمة العليا الإيرانية، أمس، أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة متظاهرين إيرانيين أدينوا بالمشاركة في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في نوفمبر الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي القول إن المحكمة العليا أيدت أحكام الإعدام الصادرة بحق الثلاثة، مضيفاً أنه لا يزال من الممكن الطعن على الأحكام.

وكانت أحكام الإعدام قد أثارت انتقادات دولية واسعة النطاق، وهو ما أكد إسماعيلي على رفضه، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال إسماعيلي إن المدانين الثلاثة من قادة أعمال الشغب التي شهدتها البلاد، وكانوا أضرموا النيران في عدد من المباني ووسائل النقل.

وشهدت إيران اضطرابات استمرت لأيام بعد رفع أسعار البنزين في نوفمبرالماضي. واستخدمت قوات الأمن القوة للتصدي للاحتجاجات.

واعتبرت الحكومة الإيرانية أن المتظاهرين مرتزقة مستأجرين من جانب أعدائها، كما رأت أن الهدف الحقيقي للمتظاهرين هو إضعاف سلطة الحكومة أو حتى إسقاطها.

ولم تنشر السلطات الإيرانية حتى الآن معلومات موثوقة بشأن عدد القتلى الذين سقطوا خلال الاضطرابات.

وقدرت تقارير غير مؤكدة عدد قتلى الاحتجاجات بمئتين من كل من المتظاهرين والشرطة. وقالت مصادر خارجية إن عدد القتلى أعلى من ذلك، إلا أنه لا يمكن التأكد من أي من التقديرات. كما جرى اعتقال أكثر من ألف متظاهر في ذلك الوقت.