مقتل وإصابة 68 من عناصر طالبان في عملية للقوات الأفغانية شمالي البلاد

سقط 68 من مقاتلي طالبان بين قتيل وجريح في الأجزاء الشمالية من أفغانستان في عملية لقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية خلال ال24 ساعة الماضية.

وقال فيلق شاهين 209، التابع للجيش الأفغاني- في بيان نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - إن القوات الأفغانية قتلت ما لا يقل عن 32 من مسلحي طالبان حيث نصبت الكمائن وانخرطت في قتال مباشر مع هذه العناصر في مقاطعات "بلخ" و"فارياب" و"ساماجان".

وأضاف البيان أن قوات الأمن أصابت 36 مقاتلا على الأقل من طالبان خلال الاشتباكات نفسها.

وأضاف أن قوات الأمن دمرت أيضا كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وعدة مركبات خلال العمليات.

ولم تعلق جماعة طالبان بشأن تلك الحوادث حتى الآن.