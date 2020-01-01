«حجازي» يتألق وينقذ وست بروميتش من الخسارة أمام فولهام

فرض نادي وست بروميتش ألبيون، التعادل السلبي أمام ضيفه فولهام، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب هوثورن، ضمن الجولة 44 من الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى، والتي شهدت تألق أحمد حجازي، مدافع الفراعنة.

وشهد الشوط الأول من المباراة تألق لافت للانظار من جانب أحمد حجازي، من خلال تدخلاته الرائعة، بعدما أبعد كرة من على خط المرمى بعد عرضية "كافاريلو" التي سقطت من خلف الحارس جونستون، في الدقيقة 21.

وبفضل إنقاذ "حجازي"، حصل لاعبو بروميتش على الثقة أكثر خلال مجريات الشوط الأول، بجانب منع المدافع الدولي مرور كرة إلى ميتروفيتش في الدقيقة 35 كادت أن تكون الهدف الأول لـ فولهام.

انتهى الشوط الأول، وبدأ سيلفان بيليتش في شوط المباراة الثاني يدفع بالأوراق الرابحة لتحقيق الانتصار، فـأدخل روبسون كانو بدلًا من أوستين.

في الدقيقة 78 كاد كونكارت أن يسجل هدف الفوز بتسديدة رائعة، ولكن العارضة أنقذت وست بروميتش وحافظت على آمال حجازي ورفاقه، ورفض حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لـ روبسون كانو في الدقيقة 88، وبعدها بدقيقتين أعلن عن 5 دقائق وقت محتسب بدلًا من الضائع.

في الدقيقة 94 كاد فولهام يسجل الهدف القاتل، ولكن رأسية حجازي أنقذت الكرة قبل أن تسقط أمام المهاجم ميتروفيتش.

وبعد المباراة أصبح رصيد وست بروميتش ألبيون 82 نقطة ويحافظ على المركز الثاني، بينما فولهام يفشل في تأمين تواجده في مرحلة البلاي أوف، ويصبح رصيده 77 نقطة في المركز الرابع.