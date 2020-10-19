سانشو يعتذر لجمهور إنجلترا

قدم جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي الجديد، اعتذارا لجمهور إنجلترا بعد خسارة لقب يورو 2020.

وخسر المنتخب الإنجليزي اللقب لصالح نظيره الإيطالي بركلات الترجيح.

وكتب سانشو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "قضيت يومين للتفكير فيما حدث خلال نهائي الأحد الماضي وما زال هناك مشاعر مختلطة، أريد أن أعتذر لزملائي والجهاز الفني ومعظم المشجعين الذين خذلتهم".

وأضاف: "هذا هو أسوأ شعور شعرت به منذ فترة طويلة ومن الصعب التعبير عن الشعور الحقيقي بالكلمات، ولكن هناك عديد الإيجابيات التي يمكن أخذها من البطولة رغم الهزيمة التي ستكون مؤلمة لوقت طويل".

وتابع: " تفكيري الأول في كل مرة قبل الذهاب لأي مباراة كرة قدم هو (كيف يمكنني مساعدة فريقي؟)، (كيف سأسجل هدف أو أصنعه أو أصنع الفرص؟)، وهذا بالظبط هو ما أردت فعله مع ضربة الجزاء".

وواصل: "كان لديّ قدر كبير من الثقة والاستعداد، هذه هي اللحظة التي تحلم بها ولهذا ألعب كرة االقدم وهي المواقف التي تتعرض لها تحت ضغط كلاعب كرة قدم".

وأكمل "لقد سجلت ركلات جزاء من قبل مع الأندية، وتدربت عليها مرات لا حصر لها مع النادي والمنتخب، لذلك اخترت المكان الذي سأسدد فيه ولكنني لم أنجح هذه المرة".

وأردف: "كان لدينا جميعا نفس الطموح والأهداف، أن نعود بالكأس إلى المنزل".

واستطرد "لقد كان أحد أكثر المعكسرات التي استمتعت بها في مسيرتي حتى الآن وكان العمل الجماعي للفريق لا مثيل له وعائلة حقيقية داخل وخارج الملعب".

وزاد: "لن أتظاهر بأنني لم أر الإساءات العنصرية التي تلقيتها أنا وإخوتي ساكا وراشفورد بعد المباراة ولكن للأسف لم يكن هذا جديدا. كمجتمع نحن بحاجة إلى القيام بعمل أفضل ومحاسبة هؤلاء الناس".

وأضاف: "الكراهية لن تنتصر أبدا، إلى جميع الشباب الذين تعرضوا لإساءة مماثلة، ارفعوا رؤوسكم واستمروا في مطاردة الحلم".

وتابع: "أنا فخور بهذا الفريق وكيف وحدنا البلاد بعد 18 شهرا صعبة لعديد الأشخاص، بقدر ما أردنا الفوز بالبطولة فإننا سنبني ونتعلم من التجربة في المستقبل".

واختتم: "أريد أن أقول شكرا جزيلا لكم على كل الرسائل الإيجابية والدعم الذي فاق كل هذه السلبيات ولقد كان شرفا أن أمثل إنجلترا ولا شك أننا سنعود أقوى. ابقوا في أمان وأراكم قريبا".

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وتعرض الثلاثي جادون سانشو وبوكايو ساكا وماركوس راشفورد لإساءات عنصرية بعد إضاعتهم ثلاث ركلات جزاء وخسارة إنجلترا لنهائي اليورو.