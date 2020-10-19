السيطرة على حريق نشب في محل ملابس بالدقهلية

أخمدت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، حريقًا نشب بمحل للملابس الجاهزة والمفروشات في شارع عبده معروف بمدينة المنصورة، والتهمت ألسنة النيران محتويات المحل بالكامل دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمحل ملابس جاهزة ومفروشات في عقار بشارع عبده معروف دائرة القسم.
وهرعت على الفور سيارات الأطفاء وقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب الحريق بمحل للملابس الجاهزة والمفروشات استئجار "فاطمة عادل محمد " 44 سنة ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، بالطابق الأرضي في عقار مكون من أرضي وخمسة طوابق.
ونجم عن ذلك احتراق محتويات المحل من الملابس والمفروشات، ولم ينجم عنه إصابات، وبسؤال مستأجرة المحل أوضحت أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الداخلية للمحل، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.
وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/4623 إداري قسم ثان المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة.