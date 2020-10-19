السيطرة على حريق نشب في محل ملابس بالدقهلية

أخمدت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، حريقًا نشب بمحل للملابس الجاهزة والمفروشات في شارع عبده معروف بمدينة المنصورة، والتهمت ألسنة النيران محتويات المحل بالكامل دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمحل ملابس جاهزة ومفروشات في عقار بشارع عبده معروف دائرة القسم.

وهرعت على الفور سيارات الأطفاء وقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب الحريق بمحل للملابس الجاهزة والمفروشات استئجار "فاطمة عادل محمد " 44 سنة ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، بالطابق الأرضي في عقار مكون من أرضي وخمسة طوابق.

ونجم عن ذلك احتراق محتويات المحل من الملابس والمفروشات، ولم ينجم عنه إصابات، وبسؤال مستأجرة المحل أوضحت أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الداخلية للمحل، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/4623 إداري قسم ثان المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة.