دور بارز في انتظار أوباميكانو مع دفاع بايرن ميونخ

بعد فترة قصيرة من انتقاله إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني، يستعد المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو الآن ليلعبد دورا قياديا في دفاع الفريق البافاري.

ولخص حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن صفقة انتقال أوباميكانو لبايرن في عبارة واحدة قائلا إن اللاعب وقع على العقد وأدلى بكلمات قليلة.

ولكن أوباميكانو، الذي لا يزال الصفقة الأعلى قيمة مالية لبايرن في الصيف الحالي، يستعد حاليا ليصبح القائد الجديد لخط الدفاع البافاري.

وتعاقد بايرن مع أوباميكانو /22 عاما/ من لايبزج الألماني ليلعب دورا مؤثرا في الفريق بداية من الموسم المقبل. وبلغت قيمة الصفقة 5ر42 مليون يورو (27ر50 مليون دولار).

وقال صالح حميديتش خلال تقديم اللاعب إلى وسائل الإعلام أمس الثلاثاء :"لا يحتاج (أوباميكانو) لفترة تأقلم طويلة، وسيبدأ الاعتماد عليه من البداية".

وبعد رحيل المدافع النمساوي ديفيد ألابا إلى ريال مدريد هذا الصيف ورحيل جيروم بواتينج عن صفوف بايرن وانتقال خافي مارتينيز للعب في الدوري القطري، ينتظر أن يكون لأوباميكانو دور قيادي في دفاع الفريق تحت قيادة المدرب جوليان ناجلسمان المدير الفني الجديد لبايرن.

وأشار حميديتش إلى أن أوباميكانو يمكنه أن يبدأ قيادة الفريق من خط الظهر، وقال :"نحتاج هذا، وهو يعلم ذلك أيضا".

ويخوض أوباميكانو تجربته مع بايرن وسط توقعات هائلة، خاصة بعد المشاركة غير المقنعة لنيكلاس سوله مدافع بايرن مع المنتخب الألماني (مانشافت) في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، التي اختتمت قبل أيام، والتي شهدت مشاركة واحدة فقط للاعب مع المانشافت في مباريات البطولة.

ومع هذا، لا يزال الأمل يراود اللاعب تانجاي نيانزو في أن يلعب دورا أكبر مع الفريق في الموسم الثاني له مع بايرن بعدما أفسدت الإصابات موسمه الأول مع الفريق.

وينتظر ألا يجد أوباميكانو صعوبة في التأقلم مع الفريق ومديره الفني الجديد ناجلسمان حيث سبق له أن عمل بنجاح تحت قيادة نفس المدرب في لايبزج.

وقال أوباميكانو عن ناجلسمان :"عرفته منذ فترة. يساعد كلا من اللاعبين الشبان وأصحاب الخبرة ولديه دائما رغبة تامة في تحقيق الفوز.. إنه مدرب رائع بالفعل. أشعر بالسعادة للعمل تحت قيادته مجددا".

وعلى عكس لوكاس هيرنانديز وبنيامين بافارد، زميليه الفرنسيين في بايرن، لم يحظ أوباميكانو بالاستدعاء من ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي للمشاركة في يورو 2020 .

وترك أوباميكانو انطباعا جيدا لدى حميديتش عندما أدلى بكلمات مقتضبة لدى توقيعه على العقد مع بايرن.

وقال حميديتش :"لم أشهد هذا من قبل. وقع على العقد وقال :بعدما وقعت. الآن، سأدلي بحديث بسيط".

وأوضح أوباميكانو قائلا :"كان مهمًا لي أن أعبر عن مدى سعادتي واقتناعي بالتواجد هنا".

ويمتد عقد أوباميكانو مع بايرن حتى يونيو 2026، ويرغب اللاعب في أن يكون قوة فاعلة ضمن صفوف الفريق. وتعهد اللاعب :"أريد أن أكافح من أجل هذا النادي الكبير".