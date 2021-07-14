 ختام فعاليات القافلة الثقافية بوادي النطرون - بوابة الشروق
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ختام فعاليات القافلة الثقافية بوادي النطرون


نشر في: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 10:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 يوليه 2021 - 10:13 ص

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات القافلة الثقافية والمسرح المتنقل للقرى المحرومة بفرع ثقافة البحيرة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى، وذلك بعد أن قدمت أنشطة منوعة بقرية الصفا والمروة بمركز ومدينة وادي النطرون.

وتضمنت ورشا فنية متنوعة، منها ورشة رسم وتلوين والرسم على الوجه للأطفال، تدوير الخامات، ورشة أدبية فى إلقاء الشعر، أعقبها توزيع جوائز على المتميزين والموهوبين في ورش الرسم والتلوين والشعر، إلى جانب عرض فنى لفرقة أبو قير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، وقدمت الفرقة باقة متنوعة من الأغانى الوطنية والطربية.

القافلة التي أطلقتها الهيئة برئاسة المخرج هشام عطوة تأتي ضمن سياسة وزارة الثقافة، والتي تهدف إلى نشر الثقافة والفنون بالمناطق الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية الذي تتبناه وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

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