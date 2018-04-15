التصريح بدفن طالب جامعي غرق بنهر النيل فى أطفيح

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة التصريح بدفن طالب جامعي غرق بنهر النيل في أطفيح، بعد بيان الصفة التشريحية، كما طلبت سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات أن طالب جامعي اختل توازنه وسقط فى نهر النيل، مما أسفر عن غرقه، لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى لانتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.