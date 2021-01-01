الصحة الفيتنامية: تضاعف عدد حالات الإصابة بحمى الضنك مقارنة بالعام الماضي

أكدت وزارة الصحة الفيتنامية، تضاعف عدد حالات الإصابة بحمى الضنك في البلاد هذا العام لأكثر من الضعف مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.

وحثت الوزارة الفيتنامية - حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - المستشفيات على الاستعداد لاستقبال المزيد من الإصابات.

وقالت الوزارة، "إنه من المتوقع أن يستمر عدد الحالات في الارتفاع أكثر مع نقل الحالات الأكثر خطورة إلى المستشفى"، مضيفة "تحتاج جميع المستشفيات على مستوى المقاطعات والمناطق إلى تركيز مواردها على قبول الحالات الشديدة وعلاجها".

وسجلت فيتنام 89 ألفا و120 حالة إصابة بحمى الضنك في الأشهر الستة الأولى من هذا العام ارتفاعا من 35 ألفا و936 حالة في العام السابق أي بزيادة قدرها 148%، كما تضاعف عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض ثلاث مرات خلال نفس الفترة.

وتعتبر حمى الضنك مرض ينقل بالبعوض وتحدث في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من العالم، وتؤدي إلى حمى شديدة وطفح جلدي وألم في المفاصل والعضلات، والتي يمكن أن تؤدي في حالات شديدة إلى نزيف وانخفاض مفاجئ في ضغط الدم والوفاة.