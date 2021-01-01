مؤتمر في لاهاي يدعو لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب بأوكرانيا

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دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، المجتمع الدولي إلى الالتزام بقوة بمقاضاة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب في أوكرانيا.

وقال خان، اليوم الخميس، في لاهاي، في مستهل مؤتمر دولي ينعقد بشأن محاكمة مرتكبي جرائم الحرب بأوكرانيا، إنه يجب ألا يكون للقانون دورا ثانويا.

وأوضح خان، أنه لا يمكن أن يكون القانون متفرجا.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الهولندي فوبكا هويكسترا، على ضرورة وجود استراتيجية مشتركة في مؤتمر المحاسبة بشأن أوكرانيا.

وقال إنه يجب اتخاذ إجراءات في ضوء الأنباء المتداولة بشأن وقائع الاغتصاب والقتل والتعذيب.

وفي الوقت نفسه، تحدث المفوض الأوروبي لشؤون العدل، ديدييه ريندرز، بشأن وجود مهمة ضخمة.

وقال رينديرز، إن الأمر يحتاج إلى نظام قضائي أوكراني قوي.

جدير بالذكر أنه ثمة أكثر من 30 وزيرا وممثل ادعاء من أوروبا ودول غربية أخرى، يجتمعون حاليا في لاهاي لمناقشة الاستراتيجيات المشتركة للنظر في جرائم الحرب التي يتردد أنها ارتُكبت في أوكرانيا.