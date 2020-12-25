أعرب طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة بلجان مدرسة الإيمان بالهرم، عن استياءهم من بعض أسئلة امتحان الفيزياء، مؤكدين أن الامتحان احتوى على بعض النقاط التي تحتاج إلى وقت أطول لحلها، بينما كشف طلاب أدبي عن سهولة الامتحان رغم طول الأسئلة.

وقال أحمد محمود أحد طلاب الشعبة العلمية، إن الطلاب فوجئوا ببعض النقاط في امتحان الفيزياء التي جاءت بطرق مختلفة على غير الأسئلة التي تعودوا على حلها طيلة الفترة الماضية، كما أن طول الأسئلة أثر على تركيز الطلاب بسبب التوتر والرغبة في إنهاء الأسئلة.

وأوضح كمال محمد أحد الطلاب، أن امتحان الفيزياء كان يتطلب وقتا أطول لحل الأسئلة، وكان يتضمن بعض الأجزاء الغامضة والمعقدة، وخاصة في الكهربية.

فيما رأي وليد علي، أحد الطلاب، أن امتحان الفيزياء لم يخرج عن التوقعات، موضحا أن أغلب الأسئلة سبق وتدرب عليها الطلاب، ولكنها بطرق مختلفة، قائلا: "اللي مذاكر وحل أسئلة كتير هيعرف يحل الامتحان".

وعلى جانب آخر، أعرب عدد من الطلاب عن ارتياحهم لسهولة الأسئلة في مادة التاريخ، على الرغم من أن الامتحان تضمن بعض الأجزاء التي تحتاج وقت أطول للحل.

وأوضح شريف عبدالنبي، أن الامتحان كان طويلا لكن الأسئلة كانت مباشر.

وأشار محمد عثمان، إلى أن الامتحان تضمن بعض الأسئلة التي تحتاج إلى تفكير وإلمام بالمنهج والمعلومات العامة، إلا أن أغلب الأسئلة كانت جيدة وفي مستوى الطلاب.