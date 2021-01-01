تراجعت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية، فى منتصف تعاملات اليوم الخميس، بنحو 10 جنيهات بعد انخفاضه 5 جنيهات صباحا، بإجمالي 15 جنيها حتى منتصف التعاملات، ليصل سعر جرام عيار 21، الأكثر مبيعا فى مصر إلى نحو 980 جنيها، مقارنة بـ990 جنيها فى بداية تعاملات اليوم، وذلك نتيجة لهبوط أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية، وفقا لنادي نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية السابق بغرفة القاهرة التجارية.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت في بداية تعاملات اليوم بنحو 5 جنيهات ليصل سعر الجرام عيار 21 إلى نحو 990 جنيها مقارنة بـ995 جنيها في نهاية تعاملات أمس، ليصل إجمالي التراجع خلال تعاملات اليوم إلى 15 جنيهات حتى الآن.

وبحسب نجيب، انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل نحو 850 جنيها مقارنة بنحو 860 جنيها، وسجل سعر الجرام عيار 24 ليسجل 1110 جنيهات مقارنة بـ1120 جنيها، كما هبط سعر الجنيه الذهب بنحو 80 جنيها ليسجل نحو 7840 جنيها، مقارنة بـ7920 جنيها فى بداية تعاملات اليوم.

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية، بالتغير الذي تشهده الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر.

وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 1.28% وبنحو 22.28 دولار ليصل سعر الأوقية إلى 1713.23 دولار، كما هبطت أسعار الذهب فى العقود الآجلة بنسبة 1.38% بنحو 23.90 دولار ليصل