اليابان تقرر إقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي

قال رئيس الوزراء الياباني فيومو كيشيدا، إن الحكومة قررت إقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي إطلق النار عليه الأسبوع السابق خلال حملة انتخابية، وتوفي على إثرها.

وأضاف كيشيدا -في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الخميس- "سنرثي من خلال إقامة جنازة رسمية، رئيس الوزراء السابق آبي، وسنظهر تصميمنا على الدفاع عن الديمقراطية بحزم دون الاستسلام للعنف".

وأوضح رئيس الوزراء الياباني، أن شينزو آبي كان يستحق جنازة رسمية بسبب مساهماته الكبيرة لليابان، بما في ذلك الجهود المكثفة للتعافي من آثار زلزال تسونامي في مارس عام 2011، والذي تسبب في أسوأ حادث نووي منذ تشيرنوبيل، وأيضا مساهمته في إحياء الاقتصاد الياباني، والتحالف مع الولايات المتحدة، ومن المقرر إقامة الجنازة في الخريف.

وتابع كيشيدا قائلا "إن المجتمع الدولي أشاد برئيس الوزراء الراحل، وأن وفاته جراء عمل همجي هز أسس الديمقراطية، وأدى إلى حداد وتعازي في الداخل والخارج".

وتعهد كيشيدا بالمضي قدما في المناقشات حول مراجعة الدستور، وهو هدف لم يتحقق لآبي، الذي ظل شخصية مؤثرة داخل الحزب الحاكم، وظل مؤثرا أيضا على المشهد السياسي الياباني حتى بعد تنحيه عن رئاسة الوزراء في عام 2020.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أقيمت جنازة خاصة لشينزو آبي، وحضرها أفراد أسرته وآخرون مقربون منه.

يشار إلى أن شينزو آبي كان تعرض، يوم الجمعة الماضي، لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي في مدينة نارا؛ ما أسفر عن وفاته متأثراً بجروحه.. وتم اعتقال منفذ الهجوم.