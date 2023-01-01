المصريين الأحرار يُطلق الحملة التمهيدية لدعم مرشحه الرئاسي

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أطلق حزب المصريين الأحرار برئاسة عصام خليل، الحملة التمهيدية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024.

جاء ذلك بعد إجماع الحزب بكل المستويات التنظيمية، دعم وتأييد الرئيس واعتباره مرشح الحزب الرئاسي في الجولة الجديدة.

ونشر الحزب لافتات الإعلان بعدد من المحافظات تباعا، وقرر رئيس الحزب والأمين العام، أن تكون البداية من قلب مصر بمحافظة أسيوط باعتبارها مرتكزا؛ وباشرها محمد أبو عين أمين شباب قطاع جنوب الصعيد عن حزب المصريين الأحرار.

ويستمر نشر اللافتات الترويجية الأولية لحملة الحزب في دعم مرشحه الرئاسي مع تكثيف الجهود للتلاحم مع الشارع، وتعزيز الحراك الحملة الشعبية الحزبية للمرشح الرئاسي.