محمد هنيدي عن علاقته بفتاة كينية: أبوها وعمها كلهم الأسد يوم قراءة الفاتحة

كشف النجم محمد هنيدي، عن حقيقة وجود علاقة عاطفية بينه وبين بنت من دولة كينيا، مؤكدا أنه لم يسافر كينيا في وقت سابق نهائيا، ورد ساخرًا: "حد يروح كينيا في الحر ده".

وأكد "هنيدي"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أنه يجزم أن ما يقال عن وجود علاقة له بفتاة كينية هي شائعة وليست حقيقة، حيث إنه لم يسافر لكينيا في رحلة سابقة، موضحا أن الحب لا يعرف جنسية ولن يخاف لو كان هناك علاقة له بفتاة كينية.

واستنكر محمد هنيدي، ما يقال عن علاقته بفتاة من كينيا، وقال ساخرًا: "كانت علاقة وانتهت بشكل مأساوي.. اليوم اللي كنت هقرأ فيه الفاتحة.. أبوها وعمها كله الأسد في اليوم ده".

وفيما يتعلق بإمكانية تفكيره في الغناء بعيدًا عن الأعمال الفنية أو المسرح، أكد أنه يحب الغناء ويستمع له، لكن تجربة الأغاني المنفصلة لاقت نجاح ولكن لم يفكر أن ينفصل بالغناء عن المسرح.

وأشار إلى أنه لم يفكر في الغناء وهناك بعض الأعمال الفنية لم يغني بها.

وتابع: "اتعرض عليا تجربة الغناء.. في فرح شعبي في بنها، ووالد العروسة كان مصر عليا"، مؤكدا أنه رفض هذا العرض وأكد عليهم أنه يغني فقط في الأعمال السينمائية ولم يفكر في الغناء المنفصل عن السينما، لافتا إلى أن الفيلم الجديد "مرعي البريمو" به أغنية مشتركة له مع عبدالباسط حمودة وأحمد شيبة.